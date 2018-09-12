Путин рассказал, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей - гражданские люди

12 сентября, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей известны властям России, ничего криминального в них нет. Заявление прозвучало с трибуны IV Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сообщил глава российского государства. При этом он заверил, что это гражданские люди.

Владимир Путин призвал подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей самим рассказать прессе о себе. "Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", - сказал Владимир Путин.

Модератор панельной дискуссии на форуме журналист Сергей Брилев в ответ на это предложил эфирное время своей программы "Вести в субботу": "Давайте, в субботу ко мне в студию, я готов".

Премьер-министр Тереза Мэй 5 сентября проинформировала британский парламент о выводах расследования инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным британского следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери (Великобритания) воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-