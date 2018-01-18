Путин считает важным устранять барьеры на пути к общему экономическому пространству в ЕАЭС

18 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россия выступает за устранение остающихся барьеров на пути к формированию общего экономического пространства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к главам стран ЕАЭС в связи с принятым российской стороной с 1 января 2018 года председательством в высших органах Союза.

"Сохраняя преемственность в работе, важно продолжать вместе с партнерами по интеграции устранять остающиеся барьеры, изъятия и ограничения, мешающие формированию общего экономического пространства. Нам предстоит активизировать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия для свободного движения капитала и рабочей силы", - говорится в обращении Владимира Путина. Также президент РФ призвал стремиться к проведению согласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве, к развитию импортозамещения, производственной и технологической кооперации, осуществлению крупных проектов по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраиванию эффективных логистических цепочек и повышению транзитного потенциала Союза.

"Важно продолжать курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики государств - членов ЕАЭС и создание в перспективе единого финансового рынка", - отметил российский лидер, призвав уделить особое внимание повышению "уровня доверия к банковской системе, защиты интересов граждан и государств от действий, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма".

Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость "внутренней "донастройки" ЕАЭС, обеспечения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств - даже если это предполагает корректировку национальных законодательств". По его словам, только через унификацию нормативно-правовых баз можно добиться "правильного и эффективного функционирования единых рынков, гарантировать свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы". "Россия выступает за последовательное укрепление наднационального потенциала Союза, в частности, за расширение в этом контексте компетенций Евразийской экономической комиссии. Ведь тем самым мы стимулируем дальнейшее сближение экономик стран Союза и максимально задействуем их возможности для решения общих интеграционных задач", - констатировал президент РФ.

Как считает Владимир Путин, за три года существования ЕАЭС доказал свою состоятельность и эффективность: увеличиваются показатели внутреннего товарооборота и объемы внешней торговли, поступательно укрепляются позиции поставщиков из государств "пятерки" на рынках третьих стран, улучшается структура экспорта, в котором растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, создаются новые совместные предприятия, запускаются перспективные инвестиционные проекты, налаживается тесная промышленная кооперация и расширяется ассортимент производимой на территории Союза продукции, что дает потребителям доступ к более качественным и недорогим товарам и услугам.

"Убежден, что нам под силу не только сохранить набранные темпы роста, но и обеспечить дальнейшее развитие ЕАЭС. Для этого необходимо взглянуть на интеграционный проект шире - ставить перед собой и реализовывать амбициозные интеграционные задачи, осваивать новые направления и сферы сотрудничества. Нужно сделать так, чтобы все граждане наших государств четко понимали и разделяли стоящие перед Союзом цели, активнее подключались к их решению, напрямую увязывали свои перспективы и благополучие с Евразийским экономическим союзом", - отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, Россия относится к ЕАЭС как к важнейшему региональному интеграционному объединению, способствующему сближению экономик входящих в него стран и их устойчивому развитию в интересах роста благосостояния людей. "Поэтому в период своего председательства Россия намерена наряду с последовательным выполнением ранее достигнутых в рамках ЕАЭС договоренностей и принятых решений уделять приоритетное внимание насыщению повестки теми инициативами и проектами, интерес к которым проявляют представители деловых, экспертных и научных кругов, деятели культуры, молодежь", - заключил президент РФ. Также Россия намерена сделать акцент на дальнейшее углубление межрегионального и приграничного сотрудничества государств Евразийского экономического союза, что должно придать дополнительный импульс интеграционным процессам.

Владимир Путин рассчитывает на сотрудничество и содействие со стороны других стран ЕАЭС в реализации инициатив российского председательства в 2018 году.-0-