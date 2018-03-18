Путин упрочивает лидерство на выборах президента России после подсчета половины голосов

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Владимир Путин упрочивает лидерство на состоявшихся 18 марта выборах президента России после подсчета половины голосов избирателей, передает корреспондент БЕЛТА.
По данным Центризбиркома России, обработавшего 50,8% бюллетеней, за действующего президента проголосовали 75% избирателей. Второе место удерживает представитель КПРФ Павел Грудинин - 13,3%. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 6,3%, за телеведущую Ксению Собчак, представляющую партию "Гражданская инициатива" - 1,4%, за лидера "Яблока" Григория Явлинского - 0,8%. Остальные претенденты - бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин получили по 0,6%.
В избирательном штабе Владимира Путина предварительные результаты выборов уже назвали ожидаемыми и более чем впечатляющими. Судя по первой реакции остальных кандидатов, для них итоги голосования также не стали неожиданными.
Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет. Порога явки избирателей нет, выборы признаются действительными при любом количестве проголосовавших. В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.-0-
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