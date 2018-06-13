13 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Владимир Путин утвердил состав администрации президента России. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента России. Свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы администрации - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместители главы администрации Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.
Президент России также подписал указы о переназначении шести своих советников. Герман Клименко и Сергей Григоров освобождены от своих постов.
Кроме того, Владимир Путин подписал указы о назначении на посты помощников президента России. Он освободил от должностей Владимира Кожина и Евгения Школова.
Президент России переназначил Михаила Кротова полпредом президента в Конституционном суде.-0-
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