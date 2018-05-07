Путин вступил в должность президента России

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина состоялась сегодня в Кремле, сообщают информагентства.
По традиции, церемония состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Здесь Владимир Путин поднялся к трибуне и произнес президентскую присягу. После этого председатель Конституционного суда вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.
На церемонии присутствовали члены правительства, сенаторы и депутаты Госдумы РФ, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипкорпус и другие представители власти.
Президентские выборы в России прошли 18 марта. Владимир Путин, участвующий в голосовании в качестве самовыдвиженца, получил 76,7% голосов, что стало рекордом в российской истории. Очередной срок, который продлится до 7 мая 2024 года, станет для Владимира Путина четвертым.-0-
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