Путин заявил об отправке российской миссии на Марс в 2019 году

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году Россия отправит космическую миссию для исследования Марса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова, сообщают информагентства.

По словам Владимира Путина, Россия продолжит заниматься изучением дальнего космоса. Планируется также, что российские специалисты осуществят высадки на полюса Луны. Это позволит проверить предположение о том, что там может быть обнаружена вода.-0-