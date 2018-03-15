Путин заявил об отправке российской миссии на Марс в 2019 году

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году Россия отправит космическую миссию для исследования Марса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова, сообщают информагентства.
По словам Владимира Путина, Россия продолжит заниматься изучением дальнего космоса. Планируется также, что российские специалисты осуществят высадки на полюса Луны. Это позволит проверить предположение о том, что там может быть обнаружена вода.-0-
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