Пылевая буря обрушилась на Пекин

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром на Пекин обрушилась сильная пылевая буря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Метеорологического управления Китайской Народной Республики, уровень содержания взвешенных твердых микрочастиц PM 10 в воздухе Пекина составил 500 мкг на кубический метр. Это в 20 раз превышает установленную ВОЗ предельно допустимую норму.

Прогнозируется, что в течение дня порывы ветра составят 4-5 баллов, местами возможен шквалистый ветер до 7 баллов. Такая погода продлится в Пекине до 29 мая.

Апрель и май считаются пиковым сезоном для пылевых бурь в Китае. Как свидетельствует статистика, в эти весенние месяцы сильные порывы ветра с песком атакуют Пекин в среднем на протяжении 6,1 и 3,9 дней соответственно.

В конце 2013 года в КНР был принят план быстрого реагирования на сильное загрязнение воздуха. В нем прописан план действий городских служб в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги: синим, желтым, оранжевым и красным.-0-