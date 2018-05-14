Пыльная буря и грозы в Индии: более 60 погибших

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пыльной бури с грозами, которые обрушились 13 мая на Индию, превысило 60 человек, десятки пострадали, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
Наибольший ущерб нанесен северным и северо-восточным регионам страны. В штате Уттар-Прадеш жертвами стихии стали 38 человек, разрушено около 100 домов. В Западной Бенгалии погибли 12 человек, в том числе дети. Также погибшие отмечены в штатах Андхра-Прадеш, Телангана и столичном округе Дели.
Синоптики прогнозируют, что вечером 14 мая на Индию может обрушиться новая пыльная буря.-0-
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