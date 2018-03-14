Рабочий нашел 8 млн фальшивых евро во Франкфурте

Сотрудник одной из пекарен немецкого города Франкфурт-на-Майне вначале решил, что нашел настоящий клад. Он извлек из мусорного контейнера аккуратно упакованные в пакеты денежные купюры и отнес их в полицию.
В полиции выяснилось, что найдены 8 млн евро, которые, правда, являются фальшивыми. Правоохранители поблагодарили неравнодушного 56-летнего гражданина, проявившего сознательность.
Особенно в полиции отметили то, что мужчина изначально не знал, что деньги фальшивые. Поддельные банкноты отправили на хранение как особо ценные улики. Их дальнейшую судьбу решит следствие.
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