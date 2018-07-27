Работа парижского вокзала Монпарнас приостановлена из-за пожара на трансформаторной подстанции

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа парижского вокзала Монпарнас приостановлена из-за пожара, вспыхнувшего на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за происшествия не смогли приехать в пункт назначения порядка 100 тыс. пассажиров. Ситуация осложняется тем, что сейчас период отпусков и много французов едут на отдых. В настоящее время помещения вокзала Монпарнас стремительно заполняются людьми.

Руководство Национального общества железных дорог предупредило, что "движение поездов в ближайшие часы с вокзала Монпарнас обеспечить не удастся". Пассажиров призвали по возможности отказаться сегодня от запланированных поездок с вокзала Монпарнас. За перенос рейсов будет выплачена денежная компенсация.

Если перенести путешествие нет возможности, то пассажирам рекомендуют воспользоваться рейсами, которые будут переведены на другой парижский вокзал - Аустерлиц. Оттуда будут отправляться не более пяти высокоскоростных поездов TGV в час.

Пожар на большой трансформаторной подстанции возник буквально в 200 м от границы Парижа, на территории города Иси-ле-Мулино. Эта подстанция является головной в системе трансформаторных пунктов, поэтому инцидент носит весьма масштабный характер. В настоящее время пожар еще продолжается, эвакуированы более 3 тыс. жителей ближайших домов, так как дым от горящих трансформаторов является высоко токсичным.

С вокзала Монпарнас поезда отправляются в Центральную Францию, а также к курортам, распложенным в западной и юго-западной части атлантического побережья страны. -0-