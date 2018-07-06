Радиационный фон на болгарском пляже Вромос превысил норму

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты зафиксировали значительное превышение радиационного фона на пляже Вромос, который располагается на юге черноморского побережья Болгарии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, местами уровень гамма-излучения превосходит норму в 50 раз.

По словам санитарных врачей, излучение не представляет непосредственной угрозы для здоровья отдыхающих. Тем не менее, специалисты не советуют находиться на пляже длительное время, поскольку превышение предельно допустимой дозы радиации может оказать канцерогенный эффект и привести к генетическим мутациям, которые могут проявиться несколькими годами позже.

У пляжа Вромос установлены специальные табло, предупреждающие о радиационном загрязнении.-0-