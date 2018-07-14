Радикалы из сектора Газа выпустили более 30 ракет по Израилю

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикалы из сектора Газа за ночь выпустили более 30 ракет по Израилю. Такая информация размещена в Twitter официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, сообщают информационные агентства.

Армия отвечала нанесением ударов по военным целям в секторе Газа, включая террористические тоннели. По словам Джонатана Конрикуса, ответственность за происходящее несет движение ХАМАС, которое удерживает власть в палестинском приморском анклаве с 2007 года.

О пострадавших в результате обстрелов сообщений не поступало.

Палестинские радикалы начали запускать горящие воздушные змеи и шары в сторону Израиля во время стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, "Марша возвращения".

Каждую пятницу демонстрации оборачиваются столкновениями и беспорядками. По данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах погибли более 120 человек, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения.-0-