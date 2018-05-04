Раскаленные Гавайи: лава вулкана Килауэа достигла поселений, идет эвакуация

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в районе извергающегося вулкана Килауэа, сообщают информагентства.

Эвакуации подлежат жителя ряда поселков - по некоторым подсчетам, около 10 тыс. человек.

Извержение вулкана началось после нескольких землетрясений в регионе, случившихся в последние дни. Потоки лавы уже достигли населенного пункта Леилани-Эстейтс, в котором проживают около 1,5 тыс. человек.

Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-