Раскаленные Гавайи: лава вулкана Килауэа достигла поселений, идет эвакуация

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в районе извергающегося вулкана Килауэа, сообщают информагентства.
Эвакуации подлежат жителя ряда поселков - по некоторым подсчетам, около 10 тыс. человек.
Извержение вулкана началось после нескольких землетрясений в регионе, случившихся в последние дни. Потоки лавы уже достигли населенного пункта Леилани-Эстейтс, в котором проживают около 1,5 тыс. человек.
Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-
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