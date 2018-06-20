Распространение лихорадки Эбола в Конго остановлено - ВОЗ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго в основном прекратилось. В настоящее время новых случаев заражения не регистрируется, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Всемирной организации здравоохранения.

Согласно заявлению ВОЗ, более месяца потребовалось на то, чтобы остановить распространение лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Сейчас ВОЗ проверяет 289 случаев контакта с инфицированными. Если в ближайшее время не поступит новой информации о заражениях, проверка будет завершена 27 июня.

По данным ВОЗ, с начала апреля в Демократической Республике Конго 28 человек умерли от заражения вирусом Эбола. Последний летальный исход был зафиксирован 9 июня. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, в настоящее время является одной из наиболее опасных. Она сопровождается сильным ознобом и высокой температурой, судорогами, тошнотой и рвотой, кровотечением, в том числе внутренним. В 2014-2016 годах в Западной Африке лихорадкой Эбола заразились свыше 28,6 тыс. человек, умерли более 11,3 тыс. Больше всего погибших было в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.-0-