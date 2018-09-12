Распространение слухов о проблеме с "Союзом" нацелено на подрыв отношений на МКС - Роскосмос

12 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Распространение слухов вокруг инцидента с повреждением пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09" нацелено на подрыв товарищеских отношений в коллективе станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", - написал Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов НАСА к повреждению "Союза". Он отметил, что МКС является единым коллективом, в котором нет никаких политических разногласий.

Газета "Коммерсант" 12 сентября со ссылкой на свои источники написала, что комиссия Роскосмоса рассматривает в качестве приоритетной версии повреждения "Союза МС-09" преднамеренные действия американских астронавтов, которые таким образом хотели ускорить возвращение корабля на Землю. По данным издания, астронавты могли просверлить дыру из-за болезни одного из членов экипажа: срочная эвакуация всех членов экспедиции со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу.

Падение давления на МКС было зафиксировано 30 августа 2018 года. Экипаж обнаружил в обшивке "Союза" отверстие диаметром 2 мм, которое заделали с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы. Позже стало известно, что корабль был поврежден изнутри с помощью дрели, установить личность просверлившего обшивку бытового отсека корабля поручили производителю - РКК "Энергия". 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что у корпорации пока нет объективной картины произошедшего: по его словам, ситуация оказалась намного сложнее, чем предполагалось ранее.

Сейчас на Международной космической станции (МКС) несет вахту экипаж в составе астронавтов НАСА Эндрю Фойстела (командир станции), Ричарда Арнольда и Серены Ауньон, космонавта Европейского космического агентства Александера Герста и двух российских космонавтов Сергея Прокопьева и Олега Артемьева. Артемьев, Арнольд и Фойстел прибыли на станцию в марте 2018 года на "Союзе МС-08", ожидается, что они вернутся на этом корабле на Землю 4 октября. На "Союзе МС-09", в котором и было обнаружено просверленное отверстие, на орбиту прибыли Прокопьев, Ауньон и Герст. Их посадка в Казахстане ожидается только 13 декабря.-0-