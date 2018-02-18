Разбившийся в Иране самолет ATR 72 врезался в гору при плохих погодных условиях

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранский пассажирский самолет ATR 72 врезался в гору, в районе инцидента наблюдались плохие погодные условия, сообщают информагентства подробности инцидента.

Самолет был обнаружен возле горного хребта Дена. В районе происшествия была плохая погода, что и могло стать причиной крушения. На месте происшествия продолжается поисковая операция.

Президент Ирана Хасан Роухани поручил создать спецкомитет по расследованию причины авиакатастрофы пассажирского самолета.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, пропал с экранов радаров через 50 минут после взлета. По некоторым данным, экипаж самолета незадолго до крушения попытался совершить экстренную посадку. На борту самолета находились 66 человек - 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа, все они погибли.-0-

Крушение пассажирского самолета в Иране: погибли 66 человек На данный момент известно, что самолет принадлежал авиакомпании Aseman Airlines. Через 50 минут после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров.