Разбившийся в Иране самолет ATR 72 врезался в гору при плохих погодных условиях

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранский пассажирский самолет ATR 72 врезался в гору, в районе инцидента наблюдались плохие погодные условия, сообщают информагентства подробности инцидента.
Самолет был обнаружен возле горного хребта Дена. В районе происшествия была плохая погода, что и могло стать причиной крушения. На месте происшествия продолжается поисковая операция.
Президент Ирана Хасан Роухани поручил создать спецкомитет по расследованию причины авиакатастрофы пассажирского самолета.
Самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, пропал с экранов радаров через 50 минут после взлета. По некоторым данным, экипаж самолета незадолго до крушения попытался совершить экстренную посадку. На борту самолета находились 66 человек - 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа, все они погибли.-0-
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