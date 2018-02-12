Разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было - СК России

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили, что разрушений на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на месте крушения Ан-148 удалось найти один из двух бортовых самописцев. "Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения", - сообщила Светлана Петренко.

Фото Reuters

Фото Reuters

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.-0-