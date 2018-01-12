Разведка США считает, что лодка "Сан-Хуан" взорвалась за 0,04 секунды

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан", исчезнувшая почти два месяца назад, была разрушена практически мгновенно. Об этом сообщают новостные агентства со ссылкой на американскую разведку. Взрыв произошел в течение 40 миллисекунд.
Разведчики проанализировали данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стало ясно, что взрыв произошел на глубине около 400 метров мощностью около шести тонн в эквиваленте.
Напомним, подводное судно "Сан-Хуан" перестало выходить на связь 15 ноября на рейде из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Был зафиксирован "странный подводный сигнал".
Вероятнее всего, весь экипаж погиб мгновенно.
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