Ребенок выжил при крушении самолета в Индонезии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатилетний мальчик сумел выжить при крушении самолета в Индонезии, сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

Авиакатастрофа произошла сегодня в индонезийской провинции Папуа. Упал одномоторный самолет PC-6. Погибли восемь человек, которые находились на борту. Живым был обнаружен лишь 12-летний мальчик.

По информации СМИ, диспетчеры потеряли связь с экипажем примерно через 40 минут после вылета. В результате поисковой операции сегодня утром удалось обнаружить раненого мальчика, а также погибших в одном из лесных массивов в районе Оксибил. Власти пока не называют причины инцидента. Местные жители рассказали, что слышали несколько громких хлопков.-0-