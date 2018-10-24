Рекордный джекпот в $1,6 млрд разыгран в США

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лотерейный билет, проданный в Южной Каролине, полностью соответствовал выигрышной комбинации и сорвал рекордный джекпот в $1,6 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Организаторы лотереи Mega Millions рассказали, что победитель, сорвавший джекпот, может получить денежную выплату в размере $904 млн немедленно, либо $1,6 млрд частями в течение 29 лет.
Сообщается также, что в розыгрыше крупнейшего джекпота участвовало 303 млн билетов.
Организаторы лотереи Mega Millions установили рекордный джекпот после того, как 19 октября никто не выиграл приз в размере $1 млрд. Предыдущий рекордный джекпот лотереи Powerball в размере $1,586 млрд был разыгран в 2016 году.-0-
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