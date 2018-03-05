Ренци официально объявил об отставке с поста главы Демократической партии Италии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-премьер Италии Маттео Ренци официально объявил о своей отставке с поста главы правящей в Италии Демократической партии, сообщают информагентства.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Риме после парламентских выборов, на которых его партия потерпела поражение.

По словам Маттео Ренци, новый лидер Демократической партии будет избран на основе праймериз по завершении процесса формирования парламента. Сам он планирует сосредоточиться на работе сенатором в родной Флоренции.

По итогам парламентских выборов в Италии, прошедших 4 марта, ни одна из политических сил не преодолела барьер в 40%, необходимый для получения большинства в парламенте, открывающего путь к формированию правительства.-0-