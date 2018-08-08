Рэпер L'One стал послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя нового посла мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году объявлено сегодня в Южно-Сахалинске на церемонии открытия финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia. Им стал музыкант Леван Горозия (L'One), сообщили БЕЛТА в пресс-службе оргкомитета 45-го мирового чемпионата.

"Если сегодня мы поможем молодежи выбрать профессию и получить необходимые навыки, то уже завтра они будут среди тех, кто с радостью и гордостью работает", - отметил в ответном слове музыкант.

После завершения торжественной части L'One выступил на открытом концерте для всех жителей Сахалинской области.

Посол чемпионата WorldSkills Kazan 2019 - это программа 45-го мирового первенства по профессиональному мастерству, право на проведение которого Казань выиграла в 2015 году. К участию в программе приглашаются известные и талантливые представители своей профессии и общественные деятели. Послы мирового чемпионата призваны содействовать укреплению профессионального мастерства среди молодежи и продвижению на собственном примере идеи важности мастерства представителей рабочих специальностей для экономического роста и личного успеха.

L'One - пятый по счету посол мирового первенства WorldSkills Kazan 2019. Первым в конце февраля 2017 года стал известный повар и ресторатор Аркадий Новиков, а во время финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре в послы был посвящен известный журналист и создатель фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" Борис Акимов. Третьим послом чемпионата стал знаменитый автогонщик Владимир Чагин, а четвертым - космонавт Сергей Крикалев.

L'One - российский рэпер, резидент лейбла Black Star, сумевший закрепить за собой лидирующую позицию на российском музыкальном рынке, используя интернет для продвижения своего творчества. Он активно сотрудничает с WorldSkills Russia и за это время побывал на чемпионате Hi-Tech 2017 и мировом чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 2017.-0-