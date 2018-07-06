Решение Трампа о таможенных пошлинах в 25% на товары из Китая вступает в силу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает в силу с 6 июля, сообщает ТАСС.

Американский лидер ранее заявлял, что подобные меры принимаются в связи с незаконным, с точки зрения Вашингтона, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, введение пошлин будет способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год.

В перечень китайских товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае - 2025". Как пояснили в аппарате Роберта Лайтхайзера, представителя США на торговых переговорах, в список вошли 1102 отдельные тарифные позиции. Пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

В ответ на действия президента США власти Китая предупредили, что зеркально введут с 6 июля пошлины на сумму $34 млрд на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты из США. В комитете по таможенному регулированию при Госсовете КНР заявили, что власти Китая "никогда не нанесут удар первыми".

Как утверждает газета The Wall Street Journal, позиция председателя КНР Си Цзиньпина "делает более вероятной болезненную схватку". Согласно информации издания лидер Китая на состоявшейся 21 июня закрытой встрече с примерно 20 главами преимущественно американских и европейских транснациональных корпораций сигнализировал о готовности "нанести удар" в ответ на вводимые США пошлины. Си Цзиньпин является сторонником жесткого подхода к протекционистским решениям США в сфере экономики. Газета The Washington Post пишет, что уже в ближайшее время может развернуться "беспрецедентная торговая битва двух крупнейших экономик мира".

США ведут торговую войну не только с Китаем. В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на некоторые виды американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год. Дональд Трамп, судя по всему, приостанавливать торговые битвы не собирается. Как заявил на днях Трамп в интервью телеканалу Fox News, ЕС в сфере торговли, вероятно, оказывает на США негативное влияние, которое можно сопоставить с ущербом, причиняемым Китаем.-0-