Республика Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Республики Корея и КНДР начали сегодня переговоры на высоком уровне по подготовке саммита лидеров двух государств, сообщает ТАСС.

Встреча проходит в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между двумя странами. "Главной темой станет дата проведения саммита, а также вопросы повестки и дальнейших контактов на рабочем уровне", - отмечается в заявлении администрации президента Республики Корея.

КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита. Пхеньян сообщил о планах направить на встречу делегацию из трех человек, которую возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

Представители Республики Корея 5-6 марта посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

С 25 по 28 марта также состоялся визит Ким Чен Ына в Китай. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что генсек "рассматривает последние позитивные изменения как начало более долгого процесса честного диалога, ведущего к стабильному миру и денуклеаризации Корейского полуострова".-0-