Республика Корея и КНДР создали мирные зоны на границе

1 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и КНДР прекратили все враждебные действия в отношении друг друга вдоль границы (на земле, на море и в воздухе), начиная с 1 ноября. Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея Пак Хан Ки после своего посещения острова Енпхендо к югу от границы между двумя странами в Желтом море.
Пак Хан Ки отметил, что это стало "первым шагом на новом пути к миру и процветанию на Корейском полуострове".
"Теперь наша армия будет стоять на передовой линии защиты мира", - добавил он, подтвердив приверженность сторон соблюдению подписанного 19 сентября двустороннего военного соглашения.
Кроме того, запрещается вести военные учения в радиусе 5 км от демилитаризованной зоны, в радиусе 40 км от нее введен запрет на полеты.
Министерство национальной безопасности Республики Корея распространило заявление, в котором подтвердило, что КНДР осуществила меры по прекращению враждебных действий в соответствии с соглашением.
Меры по снижению военной напряженности на границе предприняты во исполнение двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.-0-
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