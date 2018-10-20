Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию границы к 25 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию объединенной зоны безопасности к 25 октября, сообщает ТАСС.
Как отметил представитель министерства обороны Республика Корея, с 21 октября стороны приступят к демонтажу постов охраны, ликвидации огневых точек и сокращению численности военнослужащих.
Саперы сегодня уже полностью завершили разминирование участка в районе пограничного пункта Пханмунчжом. Северокорейская сторона обезвредила пять мин, а южнокорейская на своем участке мин не обнаружила.
Операция по разминированию началась 1 октября, ее планировалось проводить в течение 20 дней.
Договоренность о демилитаризации границы стала итогом третьей встречи президента Республика Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в Пхеньяне.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.108 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.206 BYN
|3.219 BYN