Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию границы к 25 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию объединенной зоны безопасности к 25 октября, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель министерства обороны Республика Корея, с 21 октября стороны приступят к демонтажу постов охраны, ликвидации огневых точек и сокращению численности военнослужащих.

Саперы сегодня уже полностью завершили разминирование участка в районе пограничного пункта Пханмунчжом. Северокорейская сторона обезвредила пять мин, а южнокорейская на своем участке мин не обнаружила.

Операция по разминированию началась 1 октября, ее планировалось проводить в течение 20 дней.

Договоренность о демилитаризации границы стала итогом третьей встречи президента Республика Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в Пхеньяне.-0-