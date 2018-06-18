Республика Корея надеется на окончание Корейской войны в этом году

18 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Правительство Республики Корея поставило цель в нынешнем году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов, заявила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

При этом глава МИД подчеркнула, что южнокорейская сторона гибко относится к конкретным срокам принятия и формату предполагаемого мирного договора.

Кан Гён Хва отметила, что важную роль в этом процессе играют США и Китай. "Мы ведем тесные консультативные переговоры в данной сфере с представителями американской стороны, - утверждает министр. - Я считаю, что Китай может сыграть важную роль в этом процессе. И мы будем вплотную сотрудничать с ними".

Ранее глава Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын уже заявляли о намерении в текущем году подписать мирный договор, который положит конец Корейской войне.-0-