Республика Корея наградит президента МОК медалью "Голубого дракона"

6 марта, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Правительство Республики Корея наградит президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха медалью "Голубого дракона" за его вклад в организацию зимней Олимпиады в Пхенчхане.
Такое решение принято на 10-м заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна.
Ранее обладателями медали "Голубого дракона" становились олимпийская чемпионка 2010 года в фигурном катании Ким Ён А из Республики Корея, а также бывший главный тренер сборной Республики Корея по футболу Гус Хиддинк. На чемпионате мира 2002 года сборная под его руководством заняла четвертое место, став первой в истории чемпионатов мира азиатской страной, вышедшей в полуфинал турнира.
Медаль "Голубого дракона" - самая почетная спортивная награда в Республике Корея.-0-
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