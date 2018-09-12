12 сентября, Токио /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея намерена предложить КНДР совместно провести летнюю Олимпиаду 2032 года. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван на пресс-конференции в преддверии встречи со своими японским и китайским коллегами, которая состоится в Токио.

"Предложение касается проведения этого мероприятия в Сеуле и Пхеньяне", - сказал То Чон Хван и добавил, что этот вопрос может быть включен в повестку дня третьего межкорейского саммита с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который состоится позже в этом месяце.

То Чон Хван также затронул тему совместного с КНДР участия в Олимпийских играх 2020 года, заявив, что он намерен заручиться поддержкой организаторов, чтобы рассмотреть возможность создания объединенных команд двух Корей по различным видам спорта.

Подобный опыт у стран уже имеется. Так, 9 февраля делегации сборных КНДР и Республики Корея под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейном турнире. На крупнейшем соревновании азиатского континента - Азиатских играх - 2018 северо- и южнокорейские спортсмены представляли общую команду в некоторых соревнованиях.-0-