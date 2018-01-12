Республика Корея предложила КНДР обсудить детали участия в Олимпийских играх

12 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на рабочем уровне 15 января в приграничном пункте Пханмунджом, чтобы обсудить детали участия КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Во вторник, 9 января, во время первых с 2015 года межкорейских переговоров стороны договорились, что КНДР направит на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане делегацию высокопоставленных представителей и других лиц, в том числе спортсменов, группу поддержки, демонстрационную команду таэквондо, деятелей исполнительного искусства, а также журналистов.-0-