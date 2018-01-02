Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, сообщают информагентства.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. По словам Чо Мен Гюна, в этой связи в Сеуле решено предложить Пхеньяну встречу высокопоставленных представителей для улучшения отношений. "Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером", - отметил министр.

В последний раз диалог на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея прошел в декабре 2015 года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из КНДР.-0-