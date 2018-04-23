Республика Корея прекратит агитационное вещание на границе с КНДР

23 апреля, Сеул /БЕЛТА-Ренхап/. Республика Корея заявила сегодня о прекращении агитационного вещания с помощью громкоговорителей на границе с КНДР. Об этом сообщило Министерство обороны страны в преддверии межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля.

Данный шаг направлен на "снижение военного напряжения между двумя странами и создание атмосферы мирных переговоров", говорится в заявлении.

Агитационное вещание против КНДР при помощи нескольких сот громкоговорителей началось с южнокорейской стороны в 1963 году. В ответ северокорейская сторона предприняла аналогичные меры. В 2015 году агитационные кампании с двух сторон были временно прекращены после заключения соответствующего соглашения. Однако в январе 2016 года Республика Корея возобновила вещание, после того как в КНДР было проведено четвертое испытание ядерного оружия.

Ранее глава КНДР заявил о приостановлении ядерных испытаний в стране.-0-