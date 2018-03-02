Республика Корея принимает экстренные меры в ответ на планы США ввести пошлины на импортную сталь

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Республики Корея принимает экстренные меры в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины в размере 25% на импортную сталелитейную продукцию и в размере 10% на алюминий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.

Отмечается, что США пока не представили официального решения по данному вопросу. Южнокорейские власти намерены внимательно следить за развитием ситуации, разрабатывая срочные меры по минимизации возможных потерь профильных предприятий. Начальник управления торговых соглашений Министерства промышленности, торговли и энергетики Ким Хён Чжон направился в США, где попытается донести до американского правительства позицию Сеула.

Согласно информации агентства Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп 1 марта заявил, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент США объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе совещания Дональд Трамп пообещал возродить эти отрасли американской промышленности.

Между тем председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов Вашингтона ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия. Он пообещал принять в отношении американцев европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). "Мы выражаем большое сожаление в связи с этим шагом, который выглядит как вопиющее вмешательство с целью защиты американской промышленности и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности", - заявил глава ЕК. По его словам, Евросоюз не будет сидеть сложа руки, когда его "собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест". -0-