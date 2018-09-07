Республика Корея стремится подписать мирный договор с КНДР до конца 2018 года

7 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республики Корея стремится подписать мирный договор с КНДР до конца текущего года. Об этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью, опубликованном в индонезийской газете "Компас".

"Было бы здорово, если бы до конца текущего года было сделано объявление об окончании войны. Оно положило бы конец враждебности на Корейском полуострове, стало бы практическим шагом к установлению доверия между Сеулом и Пхеньяном", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент подчеркнул, что ранее между лидерами обоих корейских государств была достигнута договоренность о безъядерном статусе полуострова и установлении мира. "Вопрос заключается лишь в искреннем выполнении положений этих договоренностей, и мы планируем до конца 2018 года достичь значительного прогресса в данном процессе, чтобы его уже нельзя было повернуть вспять", - отметил Мун Чжэ Ин.

Также президент заверил, что Сеул "предпримет все необходимые шаги не только для развития отношений с Пхеньяном, но и для развития отношений между КНДР и США, а также для ускорения процесса денуклеаризации".

Сеул 6 сентября объявил, что достигнута договоренность с КНДР провести очередной третий межкорейский саммит лидеров двух стран в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

Первый более чем за 10 лет межкорейский саммит состоялся в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля текущего года. По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Вторая встреча лидеров корейских государств состоялась 26 мая.-0-