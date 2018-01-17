17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сеуле из-за смога, сообщают информагентства.

В южнокорейской столице зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Власти города рекомендовали владельцам частных автомобилей с четными регистрационными номерами отложить поездки, городской общественный транспорт в часы пик будет работать бесплатно. Кроме того, 80 госпредприятий, деятельность которых загрязняет воздух, обязаны сократить объем производства.

Экстренные меры обходятся бюджету города в $4,5 млн в сутки, но, по данным мониторинга, это не влияет ощутимо на экологическую ситуацию.

По данным синоптиков, концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц более чем в три раза превышает предельно допустимый уровень. Нахождение на улице при такой концентрации микропыли в течение часа наносит вред здоровью как если бы человек вдыхал табачный дым в течение 84 мин. -0-