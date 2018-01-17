17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сеуле из-за смога, сообщают информагентства.
В южнокорейской столице зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Власти города рекомендовали владельцам частных автомобилей с четными регистрационными номерами отложить поездки, городской общественный транспорт в часы пик будет работать бесплатно. Кроме того, 80 госпредприятий, деятельность которых загрязняет воздух, обязаны сократить объем производства.
Экстренные меры обходятся бюджету города в $4,5 млн в сутки, но, по данным мониторинга, это не влияет ощутимо на экологическую ситуацию.
По данным синоптиков, концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц более чем в три раза превышает предельно допустимый уровень. Нахождение на улице при такой концентрации микропыли в течение часа наносит вред здоровью как если бы человек вдыхал табачный дым в течение 84 мин. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4414 BYN
|2.44 BYN
|2.446 BYN
|USD
|1.9953 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.5381 BYN
|3.52 BYN
|3.54 BYN