Режим ЧС объявлен в ряде районов Болгарии из-за ливней и наводнений

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 16 июля в трех районах северо-западной Болгарии из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщает ТАСС.
Самая сложная ситуация в районах населенных пунктов Хайредин, Борован и Мизия Врачанской области.
Так, в городе Мизия наводнение разрушило городские улицы и залило множество домов. Именно этот город уже был в центре наводнения четыре года назад, а его последствия окончательно не устранены и до настоящего времени.
Ликвидация последствий наводнения продолжается. Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника.-0-
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