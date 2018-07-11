Режим ЧС объявлен в ряде районов Болгарии из-за ливней и наводнений

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 16 июля в трех районах северо-западной Болгарии из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщает ТАСС.

Самая сложная ситуация в районах населенных пунктов Хайредин, Борован и Мизия Врачанской области.

Так, в городе Мизия наводнение разрушило городские улицы и залило множество домов. Именно этот город уже был в центре наводнения четыре года назад, а его последствия окончательно не устранены и до настоящего времени.

Ликвидация последствий наводнения продолжается. Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника.-0-