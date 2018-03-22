Режим ЧС введен в итальянском Венето из-за загрязнения воды опасными химикатами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех провинциях итальянской области Венето - Виченца, Падуя и Верона - из-за сильного загрязнения региональных рек и водоемов химическими веществами, сообщают информагентства со ссылкой на Il Salvagente.

Отмечается, что вода сильно загрязнена перфторалкилом (Pfas), применяемым при производстве водоотталкивающих тканей. Есть вероятность, что при воздействии Pfas на организм человека или животного это вещество может спровоцировать развитие злокачественной опухоли.

На очистку водоемов правительство Италии намерено выделить 80 млн евро. Власти региона Венето также смогут использовать на эти же цели около 40 млн евро из своего бюджета.-0-