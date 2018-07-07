Режим ЧС введен в Пуэрто-Рико из-за приближающегося урагана

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на остров урагана "Берил", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

"Губернатор Россельо объявляет режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за приближения урагана первой категории "Берил", - сообщает NBC на своей странице в Twitter.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами в США предупредил о том, что тропический шторм "Берил", возникший в Атлантическом океане западнее островов Зеленого мыса, усилился до урагана. Согласно прогнозам метеорологов, 8 июля он переместится в восточную часть Карибского бассейна и достигнет острова Пуэрто-Рико.-0-