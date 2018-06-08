РФ и Китай подписали заявление о ТЭО соглашения о Евразийском экономическом партнерстве

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Китай утвердили заявление о технико-экономическом обосновании (ТЭО) соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Документ был подписан министром экономического развития России Максимом Орешкиным и министром коммерции (торговли) Китая Чжун Шанем, сообщает ТАСС.

Документ содержит около 200 страниц и дает запуск работы над конкретными формулировками в рамках определенных уже разделов и базовых параметров. По словам Максима Орешкина, технико-экономическое обоснование соглашения о Евразийском экономическом партнерстве позволит существенно либерализовать торговлю услугами, инвестиционную активность, взаимоотношения по широкому спектру вопросов, в том числе касающихся интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и других сфер.

Ранее 17 мая на площадке Астанинского экономического форума было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Китаем, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.-0-