Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018 в России

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робби Уильямс выступит на церемонии открытия мирового первенства по футболу в России. Ожидается, что на сцену выйдет и российская оперная дива Аида Гарифуллина, сообщает ТАСС.

Американский певец признался, что выступить на открытии чемпионата - его давняя мечта. Аида Гарифуллина в свою очередь отметила, что для нее это также станет грандиозным событием. Артистка сообщила, что появится перед зрителями в символичном образе Жар-птицы, исполняющей самые заветные желания.

Для участия в церемонии открытия чемпионата в Россию приедет легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира Роналдо.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. По формату торжество будет отличаться от церемоний на других мировых первенствах и будет построено на музыкальных номерах.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.-0-