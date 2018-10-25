Роберту де Ниро прислали подозрительное устройство

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На имя американского актера Роберта де Ниро была отправлена посылка с устройством, похожим на бомбу. Об этом сообщает CNN.
Подозрительную посылку обнаружили на седьмом этаже здания, где находится медиакомпания Tribeca Productions, сооснователем которой является Роберт де Ниро. В этом же здании расположен ресторан, которым владеет актер. Посылку обнаружили около 4 часов утра, поэтому необходимости в эвакуации людей не было.
Два источника в правоохранительных органах рассказали, что пакет, отправленный актеру, схож с теми, которые в минувшие сутки были разосланы нескольким политикам и сторонникам Демократической партии США. Рентгеновские снимки подтвердили, что внутри пакета находится аналогичное устройство.
Внешняя сторона посылки оформлена точно так же, как в остальных "подозрительных пакетах", - наклеены шесть марок, а почтовый штемпель отсутствует.
Как сообщалось ранее, посылки, содержащие самодельные взрывные устройства, были направлены по почтовым адресам ряда влиятельных представителей и сторонников Демократической партии США, включая экс-президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, финансиста Джорджа Сороса. Еще один пакет поступил в штаб-квартиру корпорации Time Warner в центре Нью-Йорка, где располагается в том числе редакция телекомпании CNN. Ни одна из бомб не взорвалась, никто не пострадал.-0-
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