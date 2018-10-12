Роскосмос назвал причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непосредственной причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

"Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение с одним из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение, отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушилась нижняя часть второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработала штатно", - сказал Сергей Крикалев.

В Роскосмосе сообщили, что из-за последствий аварии "Союза" на Байконуре Международную космическую станцию могут перевести в беспилотный режим. Также отмечается, что из-за аварии могут перенести запуски к МКС грузового корабля "Прогресс" и следующего "Союза". Детальной информации об этом пока нет.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана. Космонавты провели ночь под наблюдением врачей в Центральной медсанчасти №1 ФМБА в городе Байконур. Сейчас их доставили в Москву. По последней информации, самочувствие космонавтов хорошее, им предстоит пройти обследование, которое продлится двое суток.-0-