Россия и Китай намерены поддерживать разумные реформы ООН

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Китай будут вместе поддерживать проведение необходимых и разумных реформ ООН, в том числе Совета Безопасности этой организации, сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление двух стран, подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам российско-китайских переговоров.

Согласно документу, оба государства намерены отстаивать центральную роль ООН в глобальном управлении и способствовать проведению необходимых и разумных реформ Организации и ее Совета Безопасности. Стороны убеждены, что подобные реформы должны обсуждаться путем широких и демократических консультаций, учитывающих интересы всех сторон.

Особое внимание, как указано в заявлении, будет уделяться обеспечению стратегического баланса, "в том числе с учетом того, что некоторые государства под предлогом так называемой ракетной угрозы в одностороннем порядке развивают системы противоракетной обороны и размещают их в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Учитывая возрастающую угрозу вывода оружия в космос, РФ и Китай намерены продвигать разработку соответствующих правовых документов.

Москва и Пекин также подтвердили свою решимость развивать контртеррористическое сотрудничество.

В дальнейшем Россия и Китай намерены "выступать против принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних экономических санкций, а также против шантажа и давления, нарушающих принципы справедливой и честной конкуренции и наносящих ущерб мировой экономике". Также обе стороны намерены совместно принимать меры, направленные на обеспечение устойчивого роста мировой экономики и стабильности глобальной финансовой системы, а также на "противодействие однополярному устройству и протекционистским мерам в торговле в любых формах".-0-