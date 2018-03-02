Россия может разрешить транзит санкционных товаров из ЕС

2 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Транзит товаров из Евросоюза, в том числе санкционных, через территорию России может быть разрешен, но только при условии создания системы их полной прослеживаемости, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Если порядок будет обеспечен системой полной прослеживаемости, тогда мы сможем обеспечить транзит для участников внешнеторговой деятельности. И грузы с Украины, из стран Евразийского экономического союза, Европейского союза смогут через территорию РФ проходить беспрепятственно, без каких-либо осложнений", - сказал Игорь Шувалов.

Он напомнил, что запрет на транзит сопряжен с запретом на ввоз целой группы товаров по контрсанкционной тематике. "Тем не менее предлагаю, чтобы мы с нашими партнерами по ЕАЭС как можно быстрее согласовали новый порядок транзита", - добавил первый вице-премьер.

Игорь Шувалов предложил на первом этапе обеспечить полный механизм прослеживаемости товаров, завозимых на территорию ЕАЭС извне, и через полгода после этого обеспечить механизм прослеживаемости товаров, которые производятся в одной из стран ЕАЭС и "перетекают для потребления в другую страну ЕАЭС".

По мнению Игоря Шувалова, пока не удалось создать единое таможенное пространство между странами ЕАЭС. "Не могу сказать, что мы по таможенному администрированию создали в ЕАЭС единое экономическое пространство и единое таможенное пространство. Этого нет. Нужно добиваться немедленно прозрачности на внешних пунктах пропуска с государствами ЕАЭС, с предоставлением взаимного доступа к этой информации", - сказал Игорь Шувалов, добавив, что пространство ЕАЭС должно быть объединено общей системой прозрачности.

"Это надо сделать как можно быстрее. И добиваться того, чтобы таможенные службы имели допуск к пунктам пропуска по определенному регламенту, его нужно разработать и утвердить. Это не умаляет суверенитета ни одного из государств, это дает больше возможностей и порождает больше доверия", - отметил первый вице-премьер. Это позволит обеспечить равные условия конкурентной борьбы, резюмировал он.-0-