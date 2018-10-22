Россия назвала возможный ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кремле назвали возможным ответом на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) принятие мер по восстановлению военного баланса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности, - заявил Дмитрий Песков. - Что такое слом ДРСМД - это значит, что США не только завуалированно, но напрямую начинают разработку этих систем (запрещенных договором) в дальнейшем. Если разрабатывается эта система, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области".

Дмитрий Песков заметил, что Россия остается приверженной нормам этого документа. "Президент Путин неоднократно категорически отвергал какие-либо обвинения в адрес России в плане нарушения положений ДРСМД, - заявил Дмитрий Песков. - Напротив, экспертно на различных уровнях мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы и основные положения этого договора, устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются не чем иным, как ракетами малой и средней дальности".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что выход из ДРСМД сделает мир более опасным. Он также добавил, что процедура выхода из ДРСМД занимает полгода и США пока ее не инициировали.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.-0-