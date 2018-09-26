Россия рассматривает одним из приоритетов сопряжение разноуровневой интеграции в СНГ - Кремль

26 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия считает одним из своих приоритетов содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе Кремля в преддверии участия Президента РФ Владимира Путина в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе 28 сентября.

"Россия рассматривает углубление сотрудничества в рамках СНГ в качестве одного из главных направлений внешней политики, - отметили в Кремле. - Среди приоритетов - дальнейшее развитие СНГ, укрепление его международного авторитета и влияния, повышение эффективности работы структур и органов Содружества, содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ, развитие сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью".

По данным пресс-службы, в повестке дня саммита - вопросы, касающихся развития взаимодействия на пространстве Содружества в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Планируется принятие заявлений глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, 90-летия Чингиза Айтматова, а также о Всемирных играх кочевников.

"В целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка СНГ планируется обсудить и принять ряд важных документов, - подчеркнули в пресс-службе. - Среди них - Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий".

Важным направлением многостороннего взаимодействия в формате СНГ традиционно остается гуманитарно-культурное сотрудничество. На саммите планируется рассмотреть проекты решений "О реализации в 2021 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Республике Таджикистан" и "Об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств".

Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из пунктов повестки дня станет рассмотрение вопросов сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Предстоит рассмотреть ряд организационных вопросов. В частности, ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2019 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств - сопредседателей (сопредседателями являются предшествующее и последующие председательства, которые оказывают содействие текущему председательству в его деятельности)", - добавили в Кремле.-0-