Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий США - Путин

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сделал заявление в связи с нанесением ракетного удара по Сирии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом, - говорится в заявлении. - Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".-0-