Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом после перерыва в 2,5 года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Первый после перерыва в 2,5 года рейс из Москвы в Каир выполнил самолет авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Airbus A320 вылетел 11 апреля в 21.05 из аэропорта Шереметьево. Как информировала ранее компания "Аэрофлот", на рейс было забронировано около 120 билетов.

Из Москвы в Каир будет выполняться три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы будут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Во время проведения в России чемпионата мира по футболу рейсы будут осуществляться ежедневно.

Сегодня свой первый рейс после длительного перерыва на линии Каир - Москва совершит также египетская авиакомпания EgyptAir. Вылет самолета Boeing 737-800 планируется в 09.35 из Каира, а прилет - в 14.50 по московскому времени в аэропорт Домодедово. EgyptAir будет выполнять по три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено в ноябре 2015 года. Произошло это после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", который летел из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург. На его борту было 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в столицу Египта - Каир. Два месяца ушло на урегулирование технических вопросов.-0-