Россия ввела ответные пошлины в 25-40% на импорт некоторых товаров из США

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Пошлины вводятся на ввоз в Россию строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США.

Министр экономического развития России Максим Орешкин отметил: "Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России".

Минэкономразвития РФ сообщило, что Россия в конце июня направила в ВТО запрос на проведение формальных консультаций по спору с США по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Если компромисс не будет найден, Россия инициирует рассмотрение этого вопроса на уровне третейской группы.-0-