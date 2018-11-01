1 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия ввела санкции против ряда украинских компаний и граждан. Соответствующее распоряжение подписано сегодня премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Под санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

"Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Постановление правительства направлено на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписанного 22 октября. Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются.

С февраля 2014 года Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, ряд российских компаний. Затем перечень ограничений и попадающих под них лиц несколько раз расширялись.-0-